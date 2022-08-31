Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son zamanlarında da SSCB'nin dağılmasının dünyayı kötü bir yere sürüklediğini savunan Gobaçov, şunları söylemişti:

"SSCB DAĞILMASAYDI, DÜNYA DAHA GÜVENDEYDİ"

"Sovyetler Birliği devam etseydi dünya nasıl olurdu? Tarih şart kipini tanımaz. Ama benim görüşüme göre, dünya çok daha güzel olurdu. Daha istikrarlı, güvenli ve adil olurdu."