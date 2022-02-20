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Milan, lig sonuncusu Salernitana ile berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Milan, deplasmanda Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.
Milan, lig sonuncusu Salernitana ile berabere kaldı

Ligin zirvesinde şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Arechi Stadı’nda puan tablosunun en son basamağında yer alan Salernitana'ya konuk oldu.

Milan, 5. dakikada Messias ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 29. dakikada Bonazzoli ile skoru 1-1'e getirdi.

Salernitana 72. dakikada Djuric'in attığı golle maçta 2-1 üstün duruma geldi ancak Milan, bu gole 77. dakikada Rebic ile karşılık verdi: 2-2.

Müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Böylece Milan, şampiyonluk yolunda favori gösterildiği maçta puan kaybı yaşadı. Bu karşılaşmadan aldığı 1 puanla, puanını 56 yapan kırmızı-siyahlı takım, henüz maçlarını oynamamış en yakın takipçileri Inter ve Napoli'nin önünde yer aldı.

Salernitana ise puanını 14 yaptı ve 20. sırada kaldı.

Serie A'nın 26. haftasında diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Roma-Hellas Verona: 2-2 ve Sampdoria-Empoli: 2-0.

Kaynak: Haber Kaynağı
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