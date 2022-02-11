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Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile, TIR'ın çarptığı kazada ağır yaralanan Sabri Saraçoğlu (52) kurtarılamadı. TIR sürücüsü Ersan Küçük ise mahkemece tutuklandı.
Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Meşelik Mahallesi Adabükü kavşağında meydana geldi. Ersan Küçük'ün kullandığı 48 AET 813 plakalı TIR, Bodrum-Milas yolunda kontrolden çıkıp, sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller sürüklendi, TIR da refüje çıkarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi de ambulanslarla Bodrum ve Milas ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü Ersan Küçük, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Ersan Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada ağır yaralanan Sabri Saraçoğlu ise Milas Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saraçoğlu'nun cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

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