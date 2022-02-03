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Milli atlet Emine Hatun, Valencia'da en iyi derecesini koştu

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, Valencia Salon Grand Prix'sinde 3 bin metre mücadelesinde kariyerinin en iyi derecesini yaparak ikinci oldu.
Milli atlet Emine Hatun, Valencia'da en iyi derecesini koştu

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'da hazırlıklarını sürdüren milli atlet, Valencia'da salon yarışmalarında 3000 metre mücadelesine çıktı.

26 yaşındaki atlet, 3 bin metrede yarışını 8:55.91 ile Kenyalı Selah Busienei'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.

Bu mesafede daha önce salondaki en iyi derecesi 9:06.85 olan Emine, derecesini 11 saniye geliştirdi. Milli atlet, böylece tüm zamanlar salon Türkiye listesinde de 3000 metrede 6. sıraya yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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