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Milli atlet Ramazan Özdemir uluslararası şampiyonalarda madalya hedefi için koşacak

Bolu'da kamp hazırlıklarını sürdüren Balkan şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü milli atlet Ramazan Özdemir, Akdeniz ve 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkesine madalyalar kazandırmayı hedefliyor.
Milli atlet Ramazan Özdemir uluslararası şampiyonalarda madalya hedefi için koşacak

Bolu Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde kamp yapan milli sporcu Ramazan Özdemir, atletizm pistinde antrenörler Bekir Karayel ve Mehmet Kiper gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Özdemir, AA muhabirine, ilkokuldan sonra bıraktığı spora üniversiteyle birlikte tekrar başladığını söyledi.

Avrupa Kros Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olarak tarihte bir ilki başardıklarını anımsatan Özdemir, "Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ferdi üçüncülüğüm var. Avrupa Salon şampiyonası 3 bin metrede final koştum. Çok sayıda Türkiye ve Balkan şampiyonluklarım var." dedi.

Özdemir, bu yıl Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve kulüp müsabakalarının olduğunu, onlara hazırlandığını belirterek, "Kampa başlayalı 3-4 gün oldu. Çalışmalarımız gayet iyi. Her şeyin güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yoğun çalışma süreci içerisinde olduklarını ifade eden Özdemir, "Antrenmana haftalık olarak baktığımızda en az 160 kilometre civarında gidiyoruz. En fazla 170 kilometre bandına çıkıyoruz." dedi.

Büyük hedeflerinin olduğunu vurgulayan Özdemir, "Hedefim, herkesin olduğu gibi tabii ki de olimpiyata gitmek. Çünkü olimpiyat sporun zirvesi ama ondan önce hedeflerim, Akdeniz ve İslam Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalar kazandırmak." diye konuştu.

Özdemir, sağlıklı ve başarılı sporcu olmak için beslenmeye ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "En geç saat 11.00'de uyuyoruz. Kahvaltımız, öğle yemeğimiz ve ara öğünlerde düzenli şekilde beslenip müsabakalara öyle hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atletizme başlayacak sporculara tavsiyelerde de bulunan Özdemir, "Atletizm öyle bir spor ki sabrederek özveriyle çalışmak lazım. Sabrettikten sonra her şeyin üstesinden gelinir. Buna inananlardan birisi de kendimdir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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