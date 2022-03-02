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Milli bilardocu Gülşen Degener: Ben ömrümü kadınlar bilardosuna verdim

Milli bilardocu Gülşen Degener, "Ben ömrümü kadınlar bilardosuna verdim. Bu kadınlar takımının başarıları sayesinde verdiğim 5 yıllık emek sonucu 3 bant resmi bir statüye kavuştu." dedi.
Milli bilardocu Gülşen Degener: Ben ömrümü kadınlar bilardosuna verdim

Milli bilardocu Gülşen Degener, kadınların bilardoya olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Bilardonun yaygınlaşması için medyada daha çok tanıtılması gerekiyor. Özellikle gençlere ve kadınlara yatırım yapılmalıdır." dedi.

Gülşen Degener, AA muhabirine açıklamasında, daha önce yapılan kadınlar 3 bant bilardo şampiyonalarında defalarca birincilik kürsüsüne çıktığını anımsatarak, "Bu başarı, verilen uzun emekler sonucu geldi. 3 bant, çok zor bir disiplin. Çok emek istiyor. Her şehirde kadınların gidip rahat rahat oynayabileceği çok salon yok. Ama kadınlar istedi mi başaramayacağı şey yoktur." diye konuştu.

Bilardoda kadın sporcu sayısının henüz hak ettiği yerde olmadığına dikkati çeken Gülşen Degener, şunları aktardı:

"Kadınlar bilardosunda bir Japonya, bir Kore, bir Hollanda olamadık henüz maalesef. Ben yıllar önce, sanırım 20 yıl olmuştur, memleketim Şanlıurfa'da bir dişi sineğin girmediği bilardo salonuna girmiştim. Orada bir gösteri maçı yaptım. GAP TV'ye çıktım o dönem. Ben cesaretimi ortaya koyup kendimi gösterdim. O gün hatta salonun yüzde 70'i kadındı. Bu, beni çok mutlu etmişti. Bilardonun yaygınlaşması için medyada daha çok tanıtılması gerekiyor. Özellikle gençlere ve kadınlara yatırım yapılmalıdır. 'Bilardo bir kahve sporu değildir' ya da 'Sadece erkek sporu değildir' demek yerine bunu göstermenin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onun için tanıtım önemli. Tabii ki insanlar Semih Saygıner ile Tayfun Taşdemir'in maçını seyretmek isteyecek. Ama onların yanında gençleri ve kadınları en az onlar kadar göstermek gerekir ki hem bu algı kırılsın hem de teşvik olsun."

"Ben ömrümü kadınlar bilardosuna verdim"
Milli bilardocu Gülşen Degener, kadınlar 3 bant bilardosunun tanınması ve resmi bir statüye alınması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Bunun için yıllar önce Hollanda'da bir kadınlar takımı kurduğunu anlatan Gülşen Degener, "Ben ömrümü kadınlar bilardosuna verdim. Bu kadınlar takımının başarıları sayesinde verdiğim 5 yıllık emek sonucu 3 bant resmi bir statüye kavuştu." ifadelerini kullandı.

"Fakat benim istediğim bu kadar değildi." diyen Gülşen, şunları kaydetti:

"Kadınlara yönelik teşvik anlamında gerçek anlamda çalışmalar aslına bakarsanız ne Dünya Bilardo Birliği ne de Avrupa Bilardo Birliğinde yapılıyor. Gerçek yetenekler, bu branşla tanışamıyor. Daha çok tarama yapılmalı, teşvik edici projeler ortaya konulmalıdır."

"Ankara Gölbaşı'ndaki salon, dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis"
Gülşen Degener, Ankara Gölbaşı'ndaki uluslararası spor kompleksinin dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis olduğunu söyledi.

Yabancı sporcuların tesise hayran kaldığını anlatan Gülşen Degener, "Bir sporcunun sahip olması gereken her şey var burada. Ersan Ercan başkanın büyük katkısı var burada. Örnek bir tesis. Ankara'da yaşayanlar için büyük bir avantaj. Biz dışarıda olanlar da gelip gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2018'in aralık ayında ayağının kırılması ile başlayan bir dizi sağlık sorunları yaşadığını aktaran Gülşen Degener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama bu sağlık durumum 3 yıl sahalardan uzak kalmama neden oldu. Arkasından çektiğim bir bel fıtığım oldu. Şampiyonada oynadım ancak her masaya eğildiğimde nasıl doğrulacağımı düşündüm. Antrenmanlarımı yapamıyorum. Bu da haliyle başarımı etkiledi. 11 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 4 ay önce İstanbul'un en köklü salonlarından birini devraldım. Orada milli takıma girecek bilardocu yetiştirmek istiyorum. İnsanların rahat rahat kızlarını, ailelerini getirebileceği bir ortam oluşturdum. Orada klasik kahvehane salonlarının çok dışında farklı bir tarz oluşturmaya çalışıyorum. Bunun yanında okullarla görüşüp ilgi duyan öğrencileri yetiştirmeyi düşünüyorum. Bilardonun daha doğru, daha iyi temsil edilebilmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım."

Kaynak: Haber Kaynağı
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