  • BIST 4.574,92
  • Altın 1055.994
  • Dolar 18.6153
  • Euro 19.2859
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Milli bitki safranda "üretim" hedefine ulaşıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safranda bu yıl üretim hedefine ulaşıldı.
Milli bitki safranda "üretim" hedefine ulaşıldı

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanı alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 30 çiftçi tarafından 79 dekar alanda üretiliyor.

Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan bitkilerin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 35 kilogram ürün elde edilmesi hedeflenen safranın hasadında sona gelindi.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren safrandan bu yıl 36 kilogram hasat yapıldı.

2022_11_aa-29461121.jpg

"OLDUKÇA GÜZEL VE VERİMLİ BİR DÖNEM GEÇİRDİK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safran hasadında sona gelindiğini söyledi.

Safran hasadında hedeflerine ulaştıklarını anlatan Ayvalık, "Safranda ekim ayının ilk haftasında başlayan hasadın artık sonlarına yaklaşıyoruz. 35-40 kilogram bir hedef bekliyorduk. Hedefimize ulaştık. Şu anda 35-36 kilogram hasat gerçekleşti." diye konuştu.

Safranın ilçe turizmine de katkı sunduğunu belirten Ayvalık, "Bu sene iç ve dış turist yoğunluğu ile karşılaştık. Hemen hemen yurdumuzun her bölgesinden ve yurt dışından safran meraklıları, hem Safranbolu'yu gezdiler hem de safran tarlamızı ziyaret ettiler. Hep beraber hasat yaptık, ayıklamasını yaptık. Oldukça güzel ve verimli bir dönem geçirdik." dedi.

Ayvalık, ayrıca bu yıl safran şenliği, festivali ve çalıştayı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 yılda 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulundu16 Kasım 2022 Çarşamba 10:58
  • Konut satışları Ekim ayında yüzde 25,3 düştü16 Kasım 2022 Çarşamba 10:26
  • Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor16 Kasım 2022 Çarşamba 09:00
  • İşsizlik rakamları açıklandı15 Kasım 2022 Salı 10:16
  • Son 3 ayın en yüksek seviyesi15 Kasım 2022 Salı 09:42
  • Motorine indirim pompaya nasıl yansıdı15 Kasım 2022 Salı 09:39
  • Başkan Erdoğan'dan "Karadeniz Gazı" açıklaması: Adeta bir enerji üssü kuruyoruz12 Kasım 2022 Cumartesi 18:14
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor12 Kasım 2022 Cumartesi 11:54
  • Tescilli Ordu kivisinde hasat zamanı11 Kasım 2022 Cuma 14:23
  • Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,4 arttı11 Kasım 2022 Cuma 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti