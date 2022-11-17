Milli bitki safranda "üretim" hedefine ulaşıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safranda bu yıl üretim hedefine ulaşıldı.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanı alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 30 çiftçi tarafından 79 dekar alanda üretiliyor.

Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan bitkilerin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 35 kilogram ürün elde edilmesi hedeflenen safranın hasadında sona gelindi.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren safrandan bu yıl 36 kilogram hasat yapıldı.

"OLDUKÇA GÜZEL VE VERİMLİ BİR DÖNEM GEÇİRDİK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safran hasadında sona gelindiğini söyledi.

Safran hasadında hedeflerine ulaştıklarını anlatan Ayvalık, "Safranda ekim ayının ilk haftasında başlayan hasadın artık sonlarına yaklaşıyoruz. 35-40 kilogram bir hedef bekliyorduk. Hedefimize ulaştık. Şu anda 35-36 kilogram hasat gerçekleşti." diye konuştu.

Safranın ilçe turizmine de katkı sunduğunu belirten Ayvalık, "Bu sene iç ve dış turist yoğunluğu ile karşılaştık. Hemen hemen yurdumuzun her bölgesinden ve yurt dışından safran meraklıları, hem Safranbolu'yu gezdiler hem de safran tarlamızı ziyaret ettiler. Hep beraber hasat yaptık, ayıklamasını yaptık. Oldukça güzel ve verimli bir dönem geçirdik." dedi.

Ayvalık, ayrıca bu yıl safran şenliği, festivali ve çalıştayı yaptıklarını da sözlerine ekledi.