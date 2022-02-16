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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, adını taşıyan salonda şampiyonluğa hazırlanıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na adını taşıyan salonda hazırlanıyor.
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, adını taşıyan salonda şampiyonluğa hazırlanıyor

Pendik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Cin, şampiyonanın hazırlıklarını antrenörü Cahit Süme yönetiminde, Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi'nde sürdüren milli sporcuyu ziyaret etti.

İsminin verildiği salonda Busenaz Sürmeneli'yi ağırlamaktan memnun olduklarını belirten Cin, "Tabii Busenaz’ı burada ağırlamaktan memnunuz. Onun, adı verilen salonda kamp yapıyor olması bizi de mutlu ediyor. Allah gücüne kuvvet versin. Bundan sonraki süreçte de burada antrenman yaparak şampiyonluklar elde edecek." ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli ise salonun açılışı sırasında burada çalışmayı umduğunu söylediğini hatırlatarak, "Allah nasip etti geldik. Çok güzel oldu, güzel bir tesis. İnşallah burada nice nice Busenazlar çıkar da ismimin böyle güzel anılacağı bir şeyler olur. İp atlarken bakıyorum Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi yazıyor, içimden 'Busenaz buna yakışır, çalışman lazım' diyorum. Motive oluyorum, gayet güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Milli boksörün antrenörü Cahit Süme de "Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde kamp yapmayı çok istedik. İşte nasip oldu. Mayıs ayında Dünya Şampiyonası var, İstanbul'da olacak. Orada şampiyonluğumuzu ilan edip. İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Tabii hedefimiz 2024 tekrar ikinci olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu sevinci, bu gurur hep birlikte tekrardan yaşarız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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