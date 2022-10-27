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Milli boksör Sema'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Hataylı 17 yaşındaki milli boksör Sema Üçyıldız, İspanya'da 13-27 Kasım'da gerçekleştirilecek Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.
Milli boksör Sema'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Haftanın 6 günü antrenör Cemal Dağlıoğlu eşliğinde antrenman yapan Sema yaptığı açıklamada, iki yıl önce kilo vermek amacıyla başladığı spor sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Antrenörünün de yönlendirmesiyle kısa sürede kendini geliştirdiğini ve ringle çıktığını anlatan Sema, kazandığı başarılarla ay-yıldızlı formayı da giymenin gururunu yaşadığını belirtti.

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Sema Üçyıldız, şöyle devam etti:

"Bu sporla hem hareketli hem de sağlıklı bir vücuda sahip oldum. Tamamıyla kilo vermek amacıyla başlamıştım, fakat ilerleyen zamanlarda Cemal hocamın teşvikiyle maçlara katılmaya başladık. +81 kiloda dövüşüyorum. 2021'de ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ettim. Bu yıl da Türkiye birinciliğine ulaşmayı başardım. Sırada dünya şampiyonası var. Şampiyona için sıkı bir antrenman yapıyoruz."

Sema, hedeflerinin büyük olduğunu ve olimpiyatlara katılmak istediğini anlattı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu örnek aldığını aktaran Sema, bu sporda en iyi yerlere gelebilmek için çalıştığını söyledi.

"Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

Antrenör Cemal Dağlıoğlu da Sema'nın kısa sürede çok iyi yerlere geldiğini belirtti. Sema'nın dünya şampiyonası hedefi için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sema, ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu ve sonraki yıl hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Önümüzde İspanya'da yapılacak Gençler Dünya Boks Şampiyonası var. Sema, Hatay'dan boks branşında dünya şampiyonasına giden ilk boksör olacak. Hedefimiz dünya şampiyonluğu."

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