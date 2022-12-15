Milli Eğitim Bakanlığı 24 bin oyuncak satın alacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 bin Takım Benim Oyun Sandığı için oyuncak alımı ihaleye açıldı.

İlan.gov.tr adresinde yayınlanan ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı 2. Akşam Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından 5 bin adet ‘Takım Benim Oyun Sandığı’ için oyuncak ihalesi yayınlandı. ‘5 bin Takım Benim Oyun Sandığı’ İçin oyuncak mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında toplamda 6 çeşit 24 bin adet oyuncak alımı yapılacak.

Teklif verme tarihi 15 Aralık’ta başladı. 5 Ocak 2023 tarihinde, saat 14.30’da son bulacak.

İhale (teklif verme) bitiş tarihi: 5 Ocak 2023

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler için TIKLAYIN.

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