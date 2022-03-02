Milli Eğitim Bakanlığı’na çok sayıda aşçı ve aşçı yardımcısı alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı aşçı alımı başvuruları 21.03.2022 tarihinde başlayacak, 01.04.2022’de sona erecek. Alımlar 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na çok sayıda aşçı ve aşçı yardımcısı alınacak.

Aşçı ve aşçı yardımcısı kadroları “ destek personeli ” olarak geçiyor. Ve alınacak aşçı, aşçı yardımcısı sayısı 1588 olarak ilan edildi. Sözleşmeli olarak istihdam edilecekler.

Üniversitelerin lisans ve ön lisans Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı aşçı alımı başvuru tarihleri de belli oldu.

21.03.2022 tarihinde başlayacak olan başvurular 01.04.2022’de sona erecek. Alımlar 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak.

Atama sonuçları, 29.04.2022 tarihinde internetten açıklanacak.

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