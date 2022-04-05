Milli Eğitim Bakanlığı'na 750 Müfettiş Yardımcısı alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar sözlü ve yazılı sınavla olacak. Sınav ücreti 160 TL. Başvurular 16 Mayıs’ta başlıyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.

Alımlar sözlü ve yazılı sınavla olacak. Sınav ücreti 160 TL. Başvurular 16 Mayıs’ta başlıyor.

İlana göre, il milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere yarışma sınav yoluyla eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.

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