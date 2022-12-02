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Milli eskrimciler 4 ülkede piste çıkacak

Eskrimde hafta sonu 4 ülkede 32 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Milli eskrimciler 4 ülkede piste çıkacak

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Özbekistan, Polonya, Almanya ve İtalya'da 3-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda 32 milli eskrimci ter dökecek.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te genç kadınlar flörede Nazlı Ceren Alioğlu, Fatıma Zehra Anbarlılar, Almıla Birçe Durukan ve Ada Nur Kıdemli, erkekler epede Arda Baş, Halis Efe Elibol, Doruk Erolçevik, Uğur Kınalı, Mert Ahmet Koç, Çınar Öğüt, Cengizhan Öner, Göksu Mert Oran, Bora Özaltın, Ali Mustafa Seçik, Özgür Ege Şenyurdusev ve Yalgın Yeter kürsü mücadelesine çıkacak.

Polonya'nın Leszno kasabasında genç erkekler flörede Can Alkış, Alp Tuna Korkmaz, Batuhan Mazlumoğlu ve Tan Sezer, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenecek Gençler Dünya Kupası epede Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan ve Berra Sonyüksek yarışacak.

İtalya'nın Brescia kentinde 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda Türkiye'yi epede Adnan Zafer Binici, Toprak Bulakeri, Poyraz Kurt, Poyraz Nuzumlaer, Toprak Peşkersoy, Hasan Bartu Tarhan, Yalın Yılmaz, Eda Özbozacıoğlu ve Ayşe Doğa Yürükoğlu temsil edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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