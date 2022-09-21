  • BIST 3.277,15
  • Altın 986.616
  • Dolar 18.3208
  • Euro 18.1896
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Milli futbolcu Merih Serie A'da ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, eylül ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
Milli futbolcu Merih Serie A'da ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi

İtalya Serie A'dan yapılan açıklamada, eylül ayının futbolcusu ödülü için Serie A istatistiklerinden yola çıkılarak adayların belirlendiği bildirildi.

Buna göre, Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli Kim Min Jae, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Lazio’nun Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve Milan’ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez ödül için aday gösterildi.

Milli futbolcu Demiral, ligde 7 hafta sonunda 17 puanla zirveye ortak konumda olan Atalanta'nın 11 gol atıp, sadece 3 gol yemesinde performansıyla doğrudan katkı yaptı.

Merih Demiral, 11 Eylül'de oynanan ligin 6. haftasındaki Cremonese maçında da takımının tek golüne imzasını atmıştı.

Milli stoper, eylül ayı futbolcusu ödülü için aday gösterildiğini Twitter hesabından da paylaştı.

Ayın oyuncusunu belirlemek üzere İtalya Serie A'nın sitesinde çevrim için yapılacak oylama, 25 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsmail Yüksek, milli takımda kalıcı olmak istiyor20 Eylül 2022 Salı 11:25
  • TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı20 Eylül 2022 Salı 09:46
  • Milli Takım'ın başına geçecek mi? TFF'den Sergen Yalçın açıklaması20 Eylül 2022 Salı 09:00
  • Bosphorus Cup, 22-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek20 Eylül 2022 Salı 08:26
  • MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor19 Eylül 2022 Pazartesi 16:17
  • Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı19 Eylül 2022 Pazartesi 15:51
  • Resmen açıklandı! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi19 Eylül 2022 Pazartesi 10:44
  • Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti19 Eylül 2022 Pazartesi 10:30
  • Galatasaray'da yol ayrımı! Devre arası gidiyor19 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik19 Eylül 2022 Pazartesi 08:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti