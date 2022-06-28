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Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı

Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti.
Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi.

Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.

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