Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
2.419,23
Altın
901.243
Dolar
15.476
Euro
16.1076
Ankara
19 °C
İstanbul
22 °C
İzmir
24 °C
Konya
17 °C
MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptığı kaza kamerada
İzmir'de 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
Damdan düşüp öldü
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında milli atlet Yasin Süzen gümüş madalya kazandı
1. Lig'de son hafta öncesinde play-off eşleşmeleri dışında her şey belirlendi
Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı tanıtım yapanlara 4 ayda 17 milyon lira ceza kesti
İspanya'ya ihracat sanayi grubu öncülüğünde rekor kırdı
Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi
Antalya'da sağanak etkili oldu
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü
Gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişinin öldüğü gübre fabrikasının müdürü tutuklandı
Ankara hava durumu 15 Mayıs 2022
Karısını elektrik vererek öldüren sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
Ana Sayfa
»
Güncel
15.05.2022 11:14
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü
Ayrıntılar geliyor...
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler
Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti
'Motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala ölüme böyle gitmişler
Beykoz'da otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
Diğer Haberler
MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptığı kaza kamerada
Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına İETT otobüsü çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada metrelerce sürüklenen kadının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Hastanede ameliyat edilen kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
İzmir'de 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Damdan düşüp öldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde evinin damından düşen Ali Aslan (84), hayatını kaybetti.
MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütü üyesi Hayri kod adlı Ekrem Üstek'i Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı yerde etkisiz hale getirdi.
Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü
15 Mayıs 2022 Pazar 11:14
Gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişinin öldüğü gübre fabrikasının müdürü tutuklandı
15 Mayıs 2022 Pazar 10:35
Karısını elektrik vererek öldüren sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu
15 Mayıs 2022 Pazar 10:27
Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler
15 Mayıs 2022 Pazar 10:26
Engelli kadının tekerlekli sandalyesinin akülerini çaldılar
15 Mayıs 2022 Pazar 10:17
Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı
15 Mayıs 2022 Pazar 10:15
Adalar Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
15 Mayıs 2022 Pazar 10:14
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyelik sürecini görüştü
15 Mayıs 2022 Pazar 10:09
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz
15 Mayıs 2022 Pazar 10:08
New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti
15 Mayıs 2022 Pazar 10:08
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü
Gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişinin öldüğü gübre fabrikasının müdürü tutuklandı
Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz
Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten ikinci defa bağlantı bedeli alınmayacak
FOTO GALERİ
Ankara'nın 'kuş cenneti' baharın gelişiyle hareketlendi
Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması; uzay
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra ziyarete açıldı
Kaz 'Alvin' sahibinin peşinden ayrılmıyor
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Su Kesintisi 15 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara Baraj Doluluk Oranı 15 Mayıs 2022 - ASKİ
Ankara hava durumu 15 Mayıs 2022
Karısını elektrik vererek öldüren sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu
YAZARLAR
Ferit Atmaca
Pandemi yaradı!
Emrah ÖZCAN
Hayat değil biz kirletiyoruz
Şule Erciyas
Dinimiz İslam
MUSTAFA BURAK DOĞAN
Merhamet kelimesine bir tarif
VİDEO GALERİ
Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler
Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti
'Motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala ölüme böyle gitmişler
Beykoz'da otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
1
2
3
4
5
6
7
8
POLİS - ADLİYE
'Seyyar tefeci' lakablı şüpheli Bodrum girişinde yakalandı
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yüksek faiz karşılığında borç para vererek Bodrum ve İzmir'de çok sayıda kişiyi mağdur eden 'seyyar tefeci' lakaplı A.H.C., polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
GAZİANTEP'te, sokak ortasında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.
Van merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
VAN merkezli 2 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Maltepe'de cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile darbedilen şüpheli tutuklandı
MALTEPE'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile sokak ortasında darbedilen şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SPOR
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında milli atlet Yasin Süzen gümüş madalya kazandı
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli atlet Yasin Süzen, gümüş madalya kazandı.
1. Lig'de son hafta öncesinde play-off eşleşmeleri dışında her şey belirlendi
Doğrudan Süper Lig vizesi alan takımların daha önce belli olduğu Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının ardından küme düşen takımlar ve play-off oynayacak takımlar netleşti.
Sivasspor yarın ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek
Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
KİM KİMDİR?
Can Doğukan Türkmenoğlu Kimdir?
Türkiye’nin başarılı gazetecilerinden Can Doğukan Türkmenoğlu kimdir? Can Doğukan Türkmenoğlu nereden mezun? Can Doğukan Türkmenoğlu nerde doğdu? Detayları haberimizde…
Zekeriya Beyaz kimdir?
Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz kimdir?
Baltalı Hano kimdir? Türkiye’nin ilk kadın kabadayısı...
İstanbul’un hatta Türkiye’nin ilk kadın mafyası olan Hanzade’nin namı diğer Baltalı Hano’nun hikayesini sizler için hazırladık. Türkiye’nin ilk kadın mafyası kimdir? Baltalı Hano kimdir? gelin birlikte bakalım…
Vahit Kirişci kimdir?
Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı. Peki, Vahit Kirişci kimdir?
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.