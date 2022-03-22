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Milli güreşçi Yasemin Adar beşinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde

Türkiye'nin, Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk kadın güreşçisi Yasemin Adar, beşinci Avrupa şampiyonluğu hedefi için Bolu'da çalışmalarını sürdürüyor.
Milli güreşçi Yasemin Adar beşinci Avrupa şampiyonluğunun peşinde

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için Aladağ Kamp Eğitim Merkezinde kampa giren Kadın Güreş Milli Takımı kadrosunda bulunan milli sporcu Yasemin, teknik direktör Efraim Kahraman gözetiminde günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

Milli sporcu Yasemin Adar, AA muhabirine, bronz madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde de Bolu'da kampa girdiklerini ve buranın kendilerine uğurlu geldiğini söyledi.

Kadın güreşinde tarih yazmaya devam ettiklerini anlatan Yasemin, "23 yaş altı takımımız Bulgaristan'da takım olarak altın madalya aldı, tarih yazdı ve bir ilki başardı. Şimdi de Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Orada da tarih yazmak istiyoruz." dedi.

Yasemin Adar, federasyonda kadınlardan sorumlu asbaşkan olarak görev yaptığını, aynı zamanda spor hayatını da aktif şekilde sürdürdüğünü hatırlatarak, "Benim için çok büyük sorumluluk. Macaristan'da güreşeceğim ve kendimi göreceğim. Umarım hem takımımız hem de Türkiye için hayırlı uğurlu olur." ifadesini kullandı.

Dizlerinden iki operasyon geçirmesi nedeniyle mindere dönmesinin zaman aldığını aktaran Yasemin, "Avrupa Şampiyonası'nda kendimi deneyeceğim. Güzel bir şey gelirse beşinci Avrupa şampiyonluğumu elde etmiş olacağım. Tarihimize tarih ekleyeceğiz." diye konuştu.

"Paris Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyorum"
2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya hedeflediğini ifade eden milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Kaza, bela ve sakatlık olmadığı sürece hedefimiz her zaman ileriye dönük. Çünkü kadın güreşinde biliyorsunuz ki olimpiyatlarda ilk bronz madalyayı ben aldım ama altın madalyamız eksik. Biz de Türk kadını olarak altını çok seviyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum."

Milli sporcu, Balıkesir'de düzenlenen Yasemin Adar 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası'nın kendisini gururlandırdığını dile getirerek, "Hem Balıkesir'imiz hem de federasyonumuz beni ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Genelde değerli sporcuları öldükten sonra anmaya çalışıyoruz. Yaşadığım halde bunların yapılması, beni çok onurlandırdı." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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