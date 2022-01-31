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Milli güreşçiler, Grand Prix Zagrep Open'ı takım halinde şampiyon tamamladı

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Grand Prix Zagrep Open turnuvasında 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanıp, takım halinde birinci sırayı aldı.
Milli güreşçiler, Grand Prix Zagrep Open'ı takım halinde şampiyon tamamladı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki gün süren turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Norveç, Romanya, İsveç, Belarus, Hırvatistan, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri, Moldova, İsviçre, Danimarka, Litvanya, Macaristan, Fransa, Letonya, Avusturya, Almanya, Polonya, Sırbistan, İsrail, Portekiz ve Slovakya katıldı.

Müsabakalar sonunda Türkiye, 12 madalya elde edip, 180 puan toplayarak Grand Prix Zagrep Open 2022'nin şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada ikinci sırayı 129 puanla Ukrayna, üçüncü sırayı ise 77 puanla Norveç elde etti.

Zagrep'te madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya: Ahmet Uyar (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Osman Yıldırım (130 kilo).

Gümüş madalya: Mustafa Yıldırım (63 kilo), Abdullah Toprak (72 kilo), Fatih Bozkurt (130 kilo).

Bronz madalya: Emre Mutlu (55 kilo), Ayhan Karakuş (60 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Muhittin Sarıçiçek (87 kilo), Mustafa Olgun (97 kilo).

Eroğlu: "İlk uluslararası sınavımızı başarıyla tamamladık"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Hırvatistan'da madalya kazanan milli sporcuları tebrik ederken, Türk güreşinin her zaman zirvede yer alması gerektiğine dikkati çekti.

Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ata sporumuzda başarısızlık tanımı olmamalı. Türk sporcular bu branşta tarihte her zaman üst sıralarda yer almıştır. Bunu bir kez daha gösterdik. Biz de yönetim olarak ilk uluslar arası sınavımızı başarıyla tamamladık. Eksik kadroyla gitmemize rağmen büyük bir başarı elde ettik. Devamı gelecek. Grand Prix Zagrep Open büyük moral oldu ama asıl sınavlarımız yeni başlıyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar bizim için çok önemli. Tüm sporcularımız, teknik kadrolarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla güreş camiası olarak bu bilinçle yola çıktık. Bir olacağız ve hedeflerimize ulaşacağız. Bizim kaybedecek vaktimiz yok. Tüm camiamızı kucaklayarak yola devam etmek istiyoruz. Hedefimiz ata sporumuzu dünyada hak ettiği yere çıkarmak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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