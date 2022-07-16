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Milli güreşçilerden Tunus'taki özel turnuvada 7 madalya

Tunus'ta düzenlenen Zouhaier Sghaier Ranking Serisi'nde milli güreşçiler 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Milli güreşçilerden Tunus'taki özel turnuvada 7 madalya

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı 160 puan ile şampiyonayı zirvede tamamladı. Organizasyonda Hindistan ikinci, Tunus ise üçüncü oldu.

Son gün müsabakalarında milli güreşçilerden 72 kiloda Murat Dağ, Brezilya ve Tunuslu rakiplerine karşı galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. 82 kiloda mücadele eden Emrah Kuş da Tunus ve Hintli rakiplerini teknik üstünlükle yenerek altın madalya elde etti. 77 kiloda mindere çıkan Furkan Bayrak ise finalde karşılaştığı Bulgaristanlı rakibine mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. 57 kiloda yarışan Elvira Kamaloğlu da finalde Brezilyalı rakibine yenilerek gümüş madalya elde etti.

Milli sporcular önceki günlerde yapılan müsabakalarda 3 altın 1 bronz madalya kazanmıştı. Milli sporcular organizasyonu böylece 5'i altın toplam 7 madalya ile tamamlamış oldu.

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