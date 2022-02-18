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Milli kayakçılar, Ankara'da çiçeklerle karşılandı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçılar Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, yurda döndü.
Milli kayakçılar, Ankara'da çiçeklerle karşılandı

Çin'in başkenti Pekin'den dönen milli sporcular Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun'un yanı sıra antrenörleri, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve beraberindekiler, Esenboğa Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerince karşılandı.

Başkan Ali Oto, burada yaptığı açıklamada, 18 gün önce Kış Olimpiyatları için buradan hareket ettiklerini belirterek, "Ülkemizden 7 sporcumuz katılmıştı, bunlardan Fatih Arda İpcioğlu ile Furkan Akar gerçekten önemli işler yaptı, Türkiye'ye ses getirdiler. Kış sporlarında artık varız diyoruz, kış ülkesi olmamamıza rağmen kış sporlarında iddialıyız. Bundan sonra daha iyi olacak." diye konuştu.

Kadın milli sporcuların da Türkiye'yi çok iyi temsil ettiğini dile getiren Oto, "Olimpiyatlarda dünyanın en iyileri mücadele ediyor. Organizasyon olarak hiçbir eksiklik olmadı, Çin hükümetine de teşekkür ederiz. Üç bin sporcunun katıldığı yerde vaka sayısı hemen hemen hiç yok, sağ salim döndük ülkemize." ifadelerini kullandı.

Oto, Türkiye'nin kayakta istenilen seviyeye henüz çıkamadığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Son yıllarda kayak ve kış sporlarına ilgi çok arttı. Bütün dağlarımız, tesisleşmelerimiz, devletimiz ve Cumhurbaşkanlığımız, Spor Bakanlığımız tarafından çok iyi destekleniyor. Bizim de dağlarımız çok iyi, bizde tek sıkıntı, çok kar almıyoruz. Üç aylık bir sürede kış sporları yapıyoruz. Bu 3 ay içerisinde dağlarda biz sporu yapacağız, turizme de destek için tanıtım yapmış olacağız. Bunlar birbirini destekleyecek. Türkiye'de son zamanlarda kayağa ilgi çok, olimpiyatlarda sesimizi duyurmanın faydası da olacaktır. Avrupa ve dünya kupalarında, gelecek olimpiyatlarda bizim hedefimiz ilk 30'lara, ilk 20'lere oynamak, bunu da başaracağız çocuklarımızla. Bizim ülkemizde sporcu var, her şey var, bize bunları yetiştirme görevi düşüyor. Madalya da gelecek, Fatih Arda İpcioğlu'nda gördünüz, çok yaklaştı, Furkan Akar'da gördünüz, çok yaklaştı. İnşallah madalyalar da göreceğiz."

Milli sporcuların açıklamaları
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayaklı koşucu Yusuf Emre Fırat, "Dünyanın en iyileriyle yarıştık, olimpiyat çok güzeldi. İlk olimpiyatımızdı, bu bir tecrübe oldu. İnşallah 2026'da hedeflediğimiz dereceyi alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı kayakçı Yusuf Emre, "Şu an Balkan ülkelerinin en iyisiyiz, Avrupa'da biraz gerideyiz. Çalışmayla ilerleyecek bir şey. Spor Bakanlığımızın çok iyi destekleri var, çalışmalarımızı Erzurum TOHM'da yapıyoruz. Önümüzdeki mart ayında Balkan Şampiyonası var, 3-4 gün aradan sonra hemen bu şampiyonaya hazırlanacağız. İnşallah Balkan Şampiyonası'nda madalya alacağız." diye konuştu.

Milli sporculardan Özlem Ceren Dursun da "Pekin, çok güzel geçti. 18 yaşındayım, bu yaşta böyle bir tecrübe edinmek çok farklıydı. Çok mutlu oldum. Önümüzde Balkan Şampiyonası var, onun çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Milli kayaklı koşucu Ayşenur Duman da olimpiyatlar öncesinde çok yoğun bir çalışma programları olduğunu belirterek, "Bakanlık ve federasyonun destekleriyle olimpiyat hazırlıklarını yurt içinde ve yurt dışındaki kamplarda yaptık. Pekin'de beklentilerimiz daha yüksekti, her zaman hedefimizi daha yüksek tutuyoruz. Olimpiyatlarda daha iyisini isterdik, umarım diğer kış olimpiyatlarında hedefe ulaşırız." şeklinde konuştu.

Bolu Gerede'de çalıştıklarını aktaran Ayşenur, "Olimpiyatlar bitti ama sezon daha bitmedi, Balkan Şampiyonalarımız var. Sezonumuz nisan ayında bitiyor, o zamana kadar çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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