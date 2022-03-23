Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak

Asrın Rodi Pak, "Testlerde çok iyi iş çıkardık. Tur süreleri ve hisler harikaydı. Mükemmel bir sezon olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (EWC) bu sezon ilk kez Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Pak, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 16-17 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek EWC'de boy gösterecek.

Genç sporcu, Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda bu sınıfta yer alan ilk Türk sporcu olacak.

Pitlane Endurance-JP3 takımında Superstock sınıfında mücadele edecek Pak'ın takım arkadaşlarının ise Fransız Adrian Parasol ve Maxim Pelizotti olacağı duyuruldu.

Şampiyonanın diğer ayakları 4-5 Haziran'da Belçika'da, 6-7 Ağustos'ta Japonya'da, 17-18 Eylül'de ise Fransa'da gerçekleştirilecek.

Pak: "Yarış için sabırsızlanıyorum"

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, "Geçen sezon çok iyi bir deneyim yaşadım. Şimdi Yamaha ile Pitlane Endurance'ın bir parçasıyım. Motosiklete ve lastiklerine aşinayım. İlk testler benim için çok önemliydi. Ekiple tanışmak ve bir yıl sonra Yamaha'ya binmek olumluydu. Testlerde çok iyi iş çıkardık, tur süreleri ve hisler harikaydı. Maxim Pelizotti ile Adrian Parasol harika pilotlar ve deneyimliler. Mükemmel bir sezon olacağına eminim. Testler ve Le Mans'daki yarış için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Milli sporcumuz Asrın Rodi Pak ülkemizin yetiştirdiği genç yeteneklerden. Altyapısı kuvvetli bir sporcumuz. Kendini hem Türkiye'de hem Balkan hem de Avrupa şampiyonalarında kanıtladı. Kazandığı başarılar hep gurur kaynağımız oldu." ifadelerini kullandı.

Uçar, Dünya Şampiyonası'nın zor bir seri olduğunu ve tam bir dayanıklılık istediğini vurgulayarak, "Asrın'ın 24 saat süren bu zorlu mücadeleden güçlü bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. İlk kez bir Türk sporcunun bu şampiyonada yer almasından dolayı da ayrıca çok mutluyuz." diye konuştu.

Genç sürücüyle ilgili Kenan Kenan Sofuoğlu'nun ise, "Bir Türk yarışçı ilk kez resmi olarak EWC'ye katılıyor ve Asrın Rodi Pak'ın bu kategoride yarışıyor olmasından gurur duyuyoruz. Rodi'nin serinin ilk Türk sürücüsü olmasının yanı sıra, bu kategorideki ilk Türk şampiyon olmasını umuyorum. Çok yetenekli, genç ve büyük gelecek vaat ettiğine inanıyorum. Rodi ve ekibi Pitlane Endurance'a sezon için başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.