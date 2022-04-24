  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 26 °C
»

Milli motosikletçi Can Öncü, Hollanda'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağının ikinci yarışında üçüncü oldu.
Milli motosikletçi Can Öncü, Hollanda'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

Hollanda'da 4,542 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde Kawasaki Puccetti takımıyla mücadele eden Can, çekişmeli geçen yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası takviminin ilk yarışına İspanya'da çıkan Can, bu yarışta da üçüncü sırayı almıştı.

Yarışta, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, bir diğer Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ise ikinci oldu.

Öte yandan MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 10. sırada tamamladı.

Deniz Öncü Portekiz'de dördüncü oldu
Red Bull KTM Tech3 takımı sporcusu milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın beşinci ayağında, Portimao şehrinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde mücadele etti.

Pole pozisyonundan start alan Deniz, yarışı dördüncü sırada bitirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6. Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Hüseyin Gümüşalan altın kemeri kazandı24 Nisan 2022 Pazar 10:05
  • Teknik direktör Yılmaz Vural kariyeri boyunca 30 takım çalıştırdığını belirtti23 Nisan 2022 Cumartesi 16:25
  • Medipol Başakşehir yarın Hatayspor'u konuk edecek23 Nisan 2022 Cumartesi 15:25
  • Galatasaray: Seçim süreci kesintisiz devam ediyor23 Nisan 2022 Cumartesi 13:09
  • F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Verstappen'in23 Nisan 2022 Cumartesi 12:09
  • Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı22 Nisan 2022 Cuma 22:25
  • BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu22 Nisan 2022 Cuma 21:42
  • Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti22 Nisan 2022 Cuma 18:56
  • UEFA'dan Galatasaray'a kısmi tribün kapatma cezası22 Nisan 2022 Cuma 16:12
  • Savaş yanlısı mitinge katılan olimpiyat şampiyonu Rus yüzücüye 9 ay men cezası22 Nisan 2022 Cuma 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti