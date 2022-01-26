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Milli motosikletçi Can Öncü İspanya'da testlere çıkacak

Uluslararası Motosiklet Federasyonu Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda 2022 sezonunun ilk testi İspanya'da başlıyor.
Milli motosikletçi Can Öncü İspanya'da testlere çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Jerez Pisti'nde 26-27 Ocak tarihlerinde yapılacak testlere milli sporcu Can Öncü, Puccetti Kawasaki takımıyla katılacak.

Bu sezon ilk kez bu sınıfta mücadele edecek milli sporcu Bahattin Sofuoğlu'nun ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bu testlerde yer alamayacağı bildirildi.

MV Agusta Reparto Corse takımı ile Dünya Supersport Şampiyonası'da yarışacak Bahattin Sofuoğlu'nun 2022 yılında mücadele edeceği yeni motosikletini ise Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu test edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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