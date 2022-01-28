  • BIST 1.983,05
  • Altın 775.80141
  • Dolar 13.6112
  • Euro 15.1631
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -9 °C
»

Milli motosikletçi Can Öncü yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2022 yılının ilk test sürüşünü İspanya'da yaptı.
Milli motosikletçi Can Öncü yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleşen teste takımı Kawasaki Puccetti'tle katılan Can Öncü, toplam 85 turda 1.42.361'lik tur zamanına imza attı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da hem Can Öncü'nün hem de kovid testi pozitif çıkan Bahattin Sofuoğlu'nun yeni motosikletlerini test etti

Kenan Sofuoğlu, yeni sezonda Bahattin Sofuoğlu'nun yeni bir takımda ilk kez kullanacağı motosikleti için "MV Agusta çok fazla potansiyele sahip çok güzel bir motosiklet. Hızlı olmak için genç ve hırslı olmalısınız. Yani bu motosiklet Bahattin’i Superbike'a hazırlamak için çok iyi bir fikir. Can Öncü içinse geçen yıl ders yılıydı. İnşallah 2022 çok güzel bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci testleri 8-9 Şubat tarihlerinde Portekiz'in Portimao şehrinde yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısa kulvar sürat pateninde ilk olimpiyat heyecanı28 Ocak 2022 Cuma 11:29
  • Salih Uçan, Medipol Başakşehir'de28 Ocak 2022 Cuma 10:11
  • NBA'de Furkanlı 76ers, Lakers'ı rahat yendi28 Ocak 2022 Cuma 09:59
  • Hull City'de teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi28 Ocak 2022 Cuma 09:09
  • Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi devam etti27 Ocak 2022 Perşembe 21:09
  • Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor27 Ocak 2022 Perşembe 21:08
  • Beşiktaş'ta Vida ve Ghezzal, Antalya kampına katıldı27 Ocak 2022 Perşembe 20:12
  • Fenerbahçe, Antalya'da günün ikinci çalışmasını yaptı27 Ocak 2022 Perşembe 19:14
  • Fatih Karagümrük: Pesic'i satmak gibi bir düşüncemiz yok27 Ocak 2022 Perşembe 16:42
  • Getafe Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı27 Ocak 2022 Perşembe 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti