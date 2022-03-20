  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -5 °C
»

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da düzenlenen FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağını 5. sırada tamamladı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da 5. oldu

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen organizasyonun yarışları, Mandalika adasında yer alan 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde düzenlendi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden ve Red Bull KTM Tech3 adına yarışan milli sporcu 9. cepten start aldı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 23 tur sonunda damalı bayrağı geçerek yarışı 5. sırada tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Merih Demiral19 Mart 2022 Cumartesi 10:45
  • A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı19 Mart 2022 Cumartesi 10:15
  • Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı19 Mart 2022 Cumartesi 09:45
  • Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 yendi19 Mart 2022 Cumartesi 09:15
  • Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku18 Mart 2022 Cuma 22:01
  • CAS'tan Rusya kararı18 Mart 2022 Cuma 15:02
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu18 Mart 2022 Cuma 14:55
  • Saran Group'tan yayın ihalesi açıklaması18 Mart 2022 Cuma 14:54
  • Arsenal'li Thomas Partey müslüman oldu18 Mart 2022 Cuma 13:47
  • Berkan Kutlu: Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum18 Mart 2022 Cuma 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti