  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Hollanda'da 9. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda ayağında 9'unculuk elde etti.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Hollanda'da 9. oldu

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcu, sezonun 11. yarışı için piste çıktı.

Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte düzenlenen yarışı Sterilgarda Husqvarna Max takımından Japon sürücü Ayumu Sasaki ilk sırada tamamlarken, liderin 12.309 saniye gerisinde bitiş çizgisini geçen Deniz Öncü ise 9. oldu.

İspanyol Sergio Garcia'nın 182 puanla liderlik koltuğunda oturduğu sürücüler klasmanında, Red Bull KTM Tech3 sürücüsü Deniz Öncü, 98 puanla 6. sırada bulunuyor.

Moto3'te sezonun 12. yarışı, 7 Ağustos'ta Büyük Britanya'da yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'nin yurtdışı kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu25 Haziran 2022 Cumartesi 18:13
  • Çoruh Nehri'nde iki baraj arasındaki parkurda rafting gösterisi25 Haziran 2022 Cumartesi 17:12
  • Fenerbahçe hazırlık maçında KF Tirana ile karşılaşacak25 Haziran 2022 Cumartesi 15:20
  • NBA ekibi Charlotte Hornets'ta Steve Clifford dönemi25 Haziran 2022 Cumartesi 13:15
  • Buruk: Teklif gelince dünyanın en mutlu insanı oldum25 Haziran 2022 Cumartesi 12:10
  • Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü24 Haziran 2022 Cuma 20:45
  • Oyunlarda bayrağı taşıyacaklar24 Haziran 2022 Cuma 14:33
  • 19. Akdeniz Oyunları yarın başlıyor24 Haziran 2022 Cuma 11:36
  • Galatasaray'da Okan Buruk imzalıyor!24 Haziran 2022 Cuma 11:35
  • TFF Kulüp Lisans Kurulu 6 kulübe daha lisans verdi24 Haziran 2022 Cuma 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti