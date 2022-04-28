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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3'ün İspanya Grand Prix'sinde yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayağında İspanya Grand Prix'inde mücadele edecek.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3'ün İspanya Grand Prix'sinde yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla 4,4 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde yarın başlayacak organizasyonda kürsüyü hedefliyor.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü, geçen haftaki Portekiz yarışında az bir farkla kaçırdığı dereceyi İspanya'da kazanmaya çalışacak.

Deniz Öncü, İspanya'da yarın serbest antrenmanlarda, 30 Nisan Cumartesi günü de sıralamalarda mücadele edecek.

Sezonun altıncı yarışı 1 Mayıs Pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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