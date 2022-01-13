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Milli motosikletçilerin yeni sezondaki takımları belli oldu

Milli motosikletçilerin yeni sezonda mücadele edeceği takımlar ve kategorileri açıklandı.
Milli motosikletçilerin yeni sezondaki takımları belli oldu

Spor Toto Kulübü sporcuları olan Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, 2022 sezonunda uluslararası yarışmalarda fabrika takımlarında mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk motosikletçi unvanının sahibi Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezonda da aynı organizasyonda PATA Yamaha Fabrika Takımı'nda yarışacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse Fabrika Takımı, Can Öncü ise Kawasaki Pucetti Racing Fabrika Takımı adına mücadele verecek.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye devam edecek Deniz Öncü ise Tech3 KTM Fabrika Takımı adına tek dökecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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