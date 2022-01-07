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Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'e uluslararası görev

Avrupa Okçuluk Federasyonu, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ü sporcu temsilcisi seçti.
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'e uluslararası görev

Milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerle kariyerimde çok değerli yeri olan, dönüm noktası diyebileceğim bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Sporcu temsilcisi seçilen ilk Türk okçu olmanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Profesyonel okçular ile Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu arasında bir nevi köprü kuracağını kaydeden Yasemin Ecem, "Meslektaşlarımın seslerini ve deneyimlerini paylaşmalarına destek verecek, okçuluk sporunun geleceğini şekillendiren kararların bir parçası olacak olmak gerçekten heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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