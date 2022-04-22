Milli radar KALKAN-II, kritik askeri ve sivil tesisleri korumaya devam ediyor

Türkiye’nin ilk milli hava savunma erken ikaz radarı KALKAN'nın yeni teknolojilerle geliştirilmiş hali olan KALKAN-II, kritik askeri ve sivil tesisleri korumaya devam ediyor.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, KALKAN radarı, Türkiye’yi en yüksek radar teknolojilerini milli olarak üretebilen ülkeler arasına sokan çok kritik projelerin de yapı taşı oldu. Kazanılan tecrübeler ve yeni teknolojilerle sürekli geliştirilerek KALKAN-II adı verilen sistem, kritik askeri ve sivil tesislerin korunması amacıyla hava hedeflerini en doğru ve hızlı şekilde tespit edebiliyor. Sistem, pek çok farklı tehdidin kısa sürede tespit edilerek takip edilmesini, sağladığı verilerle bu tehditlerin hava savunma sistemleriyle imha edilmesini sağlıyor.

KALKAN-II radarı aynı zamanda muharebe sahasında elektronik karıştırma yapmaya çalışan düşman sistemlerini de tespit ederek takibini yapabiliyor. Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) ana arama radarı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde, kritik bölgelerde 2011'den itibaren görev yapan KALKAN-II, TSK’nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarında dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırdı.

KALKAN-II radarı, HİSAR O+ Hava Savunma Sisteminin bir parçası olarak yaklaşan tehdidi imha etmek için füze ara güdüm radarı olarak da kullanılıyor. KALKAN-II radarı, 360 derecelik bir kapsama açısıyla 100 hedefi aynı anda tespit edebiliyor. Helikopterle taşınabilme özelliğine de sahip olan sistem, zorlayıcı çevresel koşullara dayanıklı olarak uzun süre görev yapabiliyor.

ASELSAN radar teknolojilerinde global marka

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yüksek radar teknolojilerinde Türkiye’nin global bir marka haline geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"ASELSAN’ın radar alanındaki faaliyetlerinin ülkemiz için önemi, bu sistemlerin yerli ve milli olma zorunluluğu ile artık net bir şekilde ortaya konuldu. Dünyada çok az ülkenin milli imkanlarla üretmeyi başarabildiği hava savunma radarlarını tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Radar projelerimizde mükemmelliği ve daha fazla teknolojik yetenek kazanımını hedefliyoruz. Güvenlik güçlerimizin sahadaki farkındalığının ve etkisinin artırılmasına yönelik olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, sahip olduğumuz yetenekler sayesinde çok hızlı bir şekilde ihtiyacı karşılayabilecek radar sistemlerini ortaya çıkarabiliyoruz. Türk mühendisliğinin gücüyle gece gündüz çalışarak en yüksek radar teknolojilerini ülkemizin güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz."