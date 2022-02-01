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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Hasanov'un şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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