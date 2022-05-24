  • BIST 2.393,49
  • Altın 962.464
  • Dolar 16.1227
  • Euro 17.2818
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 19 °C
»

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor

Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde komutanlarla sınır hattına gittiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'e ulaştı24 Mayıs 2022 Salı 12:44
  • Yunanistan'a kaçacaklardı, 17 terör şüphelisi sınırda yakalandı!24 Mayıs 2022 Salı 12:39
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'aile' temalı dizi ve filmleri destekleyecek24 Mayıs 2022 Salı 11:48
  • Haberin dijitalleşen dünyasında 'reklam payında tekellik' tartışması ülkeleri arayışa soktu24 Mayıs 2022 Salı 11:47
  • Sümela Manastırı sezona hızlı başladı24 Mayıs 2022 Salı 11:46
  • Danıştaydan 'Dogo Argentino' kararı24 Mayıs 2022 Salı 11:28
  • Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına sert tepki!24 Mayıs 2022 Salı 11:26
  • Edirne’de ‘Tunca 3/Panzehir’ operasyonu: 31 gözaltı24 Mayıs 2022 Salı 11:23
  • Kira artışlarına Bahçeli'den sert yorum24 Mayıs 2022 Salı 11:16
  • Elazığ'da 1023 deprem konutu için kura çekildi24 Mayıs 2022 Salı 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti