Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı dolayısıyla bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda olacak.
Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.
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