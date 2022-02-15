  • BIST 2.045,72
  • Altın 806.51641
  • Dolar 13.6413
  • Euro 15.486
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek

Milli Savunma Bakanı Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı dolayısıyla bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda olacak.

Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek15 Şubat 2022 Salı 12:21
  • İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için şubatta 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı15 Şubat 2022 Salı 12:21
  • Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor15 Şubat 2022 Salı 12:20
  • Küçükbaş hayvan yetiştiricileri çoban sorununa çözüm arıyor15 Şubat 2022 Salı 11:40
  • Türk 'Lion'u 12 ülkenin havalimanında alevlerle savaşıyor15 Şubat 2022 Salı 11:39
  • Yargıtay: Otomobille kaza yapan sürücünün motosiklet ehliyeti geri alınamaz15 Şubat 2022 Salı 11:17
  • 3600 ek göstergede süreç hızlandı15 Şubat 2022 Salı 11:16
  • Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi15 Şubat 2022 Salı 11:16
  • Erdoğan'dan BAE'li yatırımcılara mesaj: Türkiye cazip bir mevzuata sahip15 Şubat 2022 Salı 10:49
  • Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı15 Şubat 2022 Salı 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti