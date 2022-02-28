Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.