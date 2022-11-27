  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında

akan Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah sınır hattına hareket etti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlık: Konya hayvan bakımevindeki köpeklere muayene yapılacak27 Kasım 2022 Pazar 10:37
  • 10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı27 Kasım 2022 Pazar 10:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı27 Kasım 2022 Pazar 01:20
  • MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu27 Kasım 2022 Pazar 01:17
  • Fatih Terim'in annesi son yolculuğuna uğurlandı26 Kasım 2022 Cumartesi 14:37
  • Bir korucumuz şehit oldu, Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi26 Kasım 2022 Cumartesi 14:37
  • Soylu açıkladı: İBB kadrosunda 6 PKK'lı tespit edildi26 Kasım 2022 Cumartesi 14:36
  • Bartın'ı sağanak vurdu: Servis yolu çöktü26 Kasım 2022 Cumartesi 14:33
  • Konya'da barınaktaki hayvanları telef eden zanlıların ifadesine ulaşıldı26 Kasım 2022 Cumartesi 10:15
  • Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor26 Kasım 2022 Cumartesi 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti