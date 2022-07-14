  • BIST 2.394,42
  • Altın 965.317
  • Dolar 17.4918
  • Euro 17.5248
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Askeri Ceza Kanunu'na ilişkin açıklama

Bakan Akar, düzenlemeyle astsubayların yıllardır süren taleplerinin karşılandığını, harekat veya operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara da ilave sınav imkanı sağlandığını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Askeri Ceza Kanunu'na ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı açıklamasında, Bakanlıkça hazırlanan 7415 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenlemeyle astsubayların yıllardır süren talebinin karşılandığını, yüksekokul mezunu astsubayların mesleğe dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden başlamalarının sağlandığını kaydeden Akar, harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav imkanı verildiğini bildirdi.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların bu hizmetten faydalanmalarına imkan tanındığını ifade eden Akar, düzenlemeyle yabancı ülke parasını ödeyemedikleri ya da 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkan sağlandığını belirtti.

Düzenlemenin, kahramanca görev yapan silah arkadaşlarına ve mükellef gençlere hayırlı olmasını dileyen Akar, "Destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, emeği geçen değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2022_07_akar-1.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı14 Temmuz 2022 Perşembe 10:24
  • Kahramanmaraş'ta polislere saldırıyla ilgili kritik gelişme!14 Temmuz 2022 Perşembe 10:12
  • İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete yaşamını yitirdi14 Temmuz 2022 Perşembe 10:11
  • Tahıl koridoru için İstanbul'da kritik toplantı! Bakan Akar'dan ilk açıklama14 Temmuz 2022 Perşembe 10:02
  • Datça'daki yangına 5 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor14 Temmuz 2022 Perşembe 09:49
  • TDV, 22 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı14 Temmuz 2022 Perşembe 09:40
  • Alparslan-1 Barajı'nda gün yüzüne çıkan yapılar tekrar su altında kaldı14 Temmuz 2022 Perşembe 09:39
  • Esenyurt'ta selden etkilenen mahallelerde temizleme çalışmaları sürdü14 Temmuz 2022 Perşembe 09:39
  • ASELSAN böcek boyutunda mikro İHA üzerinde çalışıyor14 Temmuz 2022 Perşembe 09:38
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli tutuklandı14 Temmuz 2022 Perşembe 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti