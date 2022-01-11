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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı

Bakan Akar, Akçakale'deki terör saldırısına ilişkin, sınırların ötesinde planlı yapılan bu saldırıların tahammül sınırlarını zorlar hale geldiğini belirterek, "Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin Akçakale’de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Hain saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir.

Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz.

Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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