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Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü "özel kliple" kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı özel kliple, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü "özel kliple" kutladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetler mensuplarının yer aldığı klip paylaşıldı.

Rap tarzı müziğin yer aldığı klibin paylaşımında, "Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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