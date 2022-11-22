Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu. Ayrıca yakalanan şahısların 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."