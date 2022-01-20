Milli Savunma Bakanlığı’na yumurta ve yufka alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı, 1 milyon adet yumurta ile 30 ton böreklik yufka alımı yapacak. Alım için 10.02.2022 tarihinde ihaleye çıkılıyor. İhale detayları haberimizde: