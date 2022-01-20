  • BIST 2.042,08
  • Altın 792.23523
  • Dolar 13.5014
  • Euro 15.3367
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -10 °C
»

Milli Savunma Bakanlığı’na yumurta ve yufka alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı, 1 milyon adet yumurta ile 30 ton böreklik yufka alımı yapacak. Alım için 10.02.2022 tarihinde ihaleye çıkılıyor. İhale detayları haberimizde:
Milli Savunma Bakanlığı’na yumurta ve yufka alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı, 1 milyon adet yumurta ile 30 ton böreklik yufka alımı yapacak. 

Alım için 10.02.2022 tarihinde ihaleye çıkılıyor.

İhale içeriği “1.000.000 Adet Yumurta ve 30.000 Kg. Böreklik Yufka alımı” olarak ilan edildi. 

Milli Savunma Bakanlığı yumurta ve böreklik yufka alımı ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN

milli-savunma-bakanligi-boreklik-yufka-ve-yumurta-alimi-ihalesi.jpg

www.gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak18 Ocak 2022 Salı 11:10
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak18 Ocak 2022 Salı 11:08
  • Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak18 Ocak 2022 Salı 11:06
  • Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi’ne personel alınacak17 Ocak 2022 Pazartesi 10:37
  • Keçiören Yayla Mahallesi’nde mahkemeden satılık konut17 Ocak 2022 Pazartesi 10:27
  • Yeşilyurt’ta Kalecik Belediyesi’nden satılık arsa17 Ocak 2022 Pazartesi 10:23
  • Sincan Törekent’te icradan satılık daire17 Ocak 2022 Pazartesi 10:16
  • Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak15 Ocak 2022 Cumartesi 11:49
  • İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak15 Ocak 2022 Cumartesi 11:47
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak15 Ocak 2022 Cumartesi 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti