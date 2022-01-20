Milli Savunma Bakanlığı’na yumurta ve yufka alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı, 1 milyon adet yumurta ile 30 ton böreklik yufka alımı yapacak.
Alım için 10.02.2022 tarihinde ihaleye çıkılıyor.
İhale içeriği “1.000.000 Adet Yumurta ve 30.000 Kg. Böreklik Yufka alımı” olarak ilan edildi.
Milli Savunma Bakanlığı yumurta ve böreklik yufka alımı ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.
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