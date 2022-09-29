Milli Savunma Üniversitesi akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi 39 akademik personel alımı yapacak.
MSÜ Rektörlüğü akademik personel alım ilanı yayınladı.
MSÜ’ye akademisyen alımları başvuranlar arasında yapılacak ön değerleme ve sınav sonucu gerçekleşecek.
Başvurular 29 Eylül’de başladı ve 15 gün sürecek.
İlanın detayları ve başvuru şartları için TIKLAYIN.
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