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Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Harp Okulları sınav sonuçları, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Aday çağrı işlemleri, 15-29 Ağustos, kesin kayıt işlemleri ise 15 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak.

MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde 31 Ağustos-9 Eylül arasında ek yerleştirme çağrısı, 31 Ağustos-13 Eylül arasında ise ek yerleştirme kesin kayıtları gerçekleştirilecek.

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