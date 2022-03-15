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Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale kahramanları anısına daldı

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda anı dalışı yaptı.
Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale kahramanları anısına daldı

Savaşa katılan en büyük gemilerden yaklaşık 70 metrelik İngiliz "SS Milo" batığının üzerinde yüzen ve Türk bayrağı açan Erken'in dalışını AA ekibi görüntüledi.

Birgül Erken, 7 metre derinlikteki batığın, Anzak Koyu'nda boylu boyunca uzandığını söyledi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının bölgedeki batıkları turizme açmasının çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Erken, şöyle konuştu:

"Bu dalışımızı Çanakkale destanını yazan tüm aziz şehitlerimize armağan ettik ve şu anda vatani görevini yapan tüm Mehmetçiklerimize de gönderdik. Buradan tarih bilincini aşılamak için gençlere seslendik. Asıl hareket noktalarımızdan biri buydu. Su altı parkı da ziyaretçilerini bekliyor. Ben de Çanakkaleli milli bir sporcu olarak öneriyorum, herkesi buraya davet ediyorum. Çünkü burada muhteşem bir tarih yatıyor. Biz Çanakkaleli gençler, milli sporcular olarak bu ruhla yetiştirildik. Birçok menkıbe var. Burada büyüdük, yetiştik."

"Dalış boyunca çetin savaşı düşündüm"
Erken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının da yapılacak olmasından dolayı bu yıl büyük zaferi daha anlamlı kutladıklarını dile getirdi.

Çocukluk dönemlerinden beri hayalini kurdukları köprünün hizmete girmesine tanıklık edeceklerini anlatan Erken, "İki yakayı birbirine bağlayacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Birgül Erken, Çanakkale'nin sert rüzgarlarıyla anıldığını, Gelibolu Yarımadası'nda 107 yıl önce centilmenlik savaşının da yaşandığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşananları hatırlatan Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Dalış boyunca (Çanakkale'deki) tüm bu zorlukları, çetin savaşı düşündüm. Gerçekten çok duygulandım. Büyük bir savaştı, cihan harbiydi ama gerçekten savaşlar mertçe oluyordu. Şimdi bugün de savaşın burukluğuyla, kadınların, çocukların, sivillerin öldürüldüğü bir savaşa şahit oluyoruz. Bu hüznü de kalbimde yaşıyorum. Umarım, ümit ediyorum barış olur, karar vericiler aklıselim davranır."

Çanakkale'den tüm insanlığa çağrıda bulunan Erken, "Çanakkale Köprüsü'nden geçin, savaş batıklarını ziyaret edin. Çünkü çok anlamlı değerli bir hazine burası. Çanakkale destanı burada yazıldı." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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