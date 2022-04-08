  • BIST 2.379,73
  • Altın 916.042
  • Dolar 14.7498
  • Euro 16.0426
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Milli sporcu kardeşler, pistlerde başarıya koşmak için güç depoluyor

Bolu'da Atletizm Milli Takımı ile kampa giren milli maratoncu Ömer ve Ahmet Alkanoğlu kardeşler, bu yıl yapılacak yarışmalarda başarı elde etmek için günde çift antrenman yaparak form tutuyor.
Milli sporcu kardeşler, pistlerde başarıya koşmak için güç depoluyor

Bolu'da Atletizm Milli Takımı ile kampa giren milli maratoncu Ömer ve Ahmet Alkanoğlu kardeşler, bu yıl yapılacak yarışmalarda başarı elde etmek için günde çift antrenman yaparak form tutuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bulan tesislerinde kalan iki kardeş, tesisinin yanında bulunan atletizm pistinde, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları'na yoğun tempoda hazırlanıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu 31 yaşındaki Ömer Alkanoğlu, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başladığını söyledi.

Alkanoğlu, lise son sınıfta okullar arası yarışmada ikinci olduktan sonra aldığı davetler üzerine kulüplerle çalışmaya başladığını anlattı.

Ağustos ayında Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini ve Bolu'da kamp çalışmalarının iyi gittiğini dile getiren Alkanoğlu, "Geçen sene Türkiye şampiyonu oldum. Geçen hafta Türkiye yarı maraton şampiyonasında 2. oldum. 2 saat 12 dakika 15 saniyeyle Türkiye'nin en iyi maraton derecesine sahibim. Gelecek sene ocak ayından itibaren de olimpiyatlar için baraj deneyeceğim." dedi.

Aynı zamanda antrenörü olduğu kardeşiyle tecrübelerini paylaştığını belirten Alkanoğlu, şöyle devam etti:

"Benim ulaşamadığım yerlere kardeşimin ulaşmasını çok istiyorum. Tecrübe ettiğim şeyleri onunla paylaşıyorum. Bu gerçekten onun için büyük bir avantaj. Maraton anlamında Türkiye'de bir deneyimim oluştu. Türkiye Atletizm Federasyonunun yurt dışı kampları sayesinde çok elit sporcularla antrenman yapma fırsatım oldu. Bunları tabii kardeşimle paylaştım. Antrenmanı beraber yapıyor olmamız en büyük avantaj. Milli takımda da beraberiz. Aynı duyguları paylaşıyor, aynı şeyleri yaşıyoruz."

Alkanoğlu, antrenör sporcu ilişkisinin farklı olduğuna işaret ederek, "İster istemez bazen abi kardeş olamıyoruz. Yeri geldiğinde ağır ve sert olabiliyorum. Bayrağı yakın zamanda kardeşime tamamen devredebilirim de. Tamamen onu gözetlemek için bu işi bitirebilirim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedeflediğini dile getiren Alkanoğlu, sporu bırakmadın önce olimpiyat heyecanı da yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

Ahmet Alkanoğlu: "İlkleri yapmaya çalışacağız"
Abisinin izinden giden Ahmet Alkanoğlu, "Onun bana öğrettiği şeyler sayesinde her sene üzerine koyarak çalışmalara devam ediyorum." açıklamasında bulundu.

Alkanoğlu, başarılar elde etmek için abisiyle birlikte yoğun tempoda çalıştıklarını dile getirerek, "Başarı anlamında ilkleri yapmaya çalışacağız. 2024 Paris Olimpiyatları'nı hedefliyorum. Gelecek sene ocak ve şubat aylarında abimle beraber olimpiyat barajını geçmeyi düşünüyoruz. Hedefimizde şu an o var." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balkan şampiyonu milli yelkenci güzünü Avrupa'da madalyaya dikti08 Nisan 2022 Cuma 13:43
  • NBA'de Jokic tarihe geçti, Nuggets play-off biletini aldı08 Nisan 2022 Cuma 10:50
  • Futbol'da haftanın programı08 Nisan 2022 Cuma 10:49
  • MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek08 Nisan 2022 Cuma 09:52
  • Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak08 Nisan 2022 Cuma 09:52
  • Formula 1 iki yıl aranın ardından Avustralya'ya dönüyor08 Nisan 2022 Cuma 09:51
  • UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ilk maçları tamamlandı08 Nisan 2022 Cuma 09:37
  • Trabzonspor'a sis engeli08 Nisan 2022 Cuma 09:37
  • PFDK'dan Beşiktaşlı futbolcu Larin'e 1 maç men cezası08 Nisan 2022 Cuma 09:36
  • Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı07 Nisan 2022 Perşembe 21:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti