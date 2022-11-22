Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ Polonya'da gümüş madalya kazandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bialystok kentinde düzenlenen organizasyonda Muhammed, genç erkekler 1000 metre finalinde mücadele etti.
Milli sürat patenci, 47 sporcunun yer aldığı 1000 metre mesafede ikinci oldu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bialystok kentinde düzenlenen organizasyonda Muhammed, genç erkekler 1000 metre finalinde mücadele etti.
Milli sürat patenci, 47 sporcunun yer aldığı 1000 metre mesafede ikinci oldu.
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