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Milli Takım'ın başına geçecek mi? TFF'den Sergen Yalçın açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, son dönemde Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçebileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Milli Takım'ın başına geçecek mi? TFF'den Sergen Yalçın açıklaması

AMilli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçebileceği haberlerinin çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, konuyla ilgili açıklama yaptı.

A Milli Takım'ın Riva'daki kampını yerinde takip eden TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak söz konusu haberleri ve Stefan Kuntz'un moralini Altıntop'a sorduğunu belirtti.

"BÖYLE BİR KONU YOK"

Kırkayak, Hamit Altıntop'un haberler için, "Böyle bir konu yok." ifadelerini kullandığını söyledi.

"BİR YERDEN TEKLİF BEKLİYOR"

Sergen Yalçın'a yakın isimlerden biri olan Sinan Engin, geçtiğimiz günlerde A Spor canlı yayınında 49 yaşındaki teknik adamın teklif beklediğini söylemişti.

Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." şeklinde konuşmuştu.

Başarılı teknik adam Beşiktaş'ın başında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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