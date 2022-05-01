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Milli tekvandocu Ozan Toytoğlu madalya hedefiyle olimpiyatlara hazırlanıyor

Tekvandoda 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki milli sporcu Ozan Toytoğlu, Okul Sporları Olimpiyatları şampiyonluğunda gözünü zirveye dikti.
Milli tekvandocu Ozan Toytoğlu madalya hedefiyle olimpiyatlara hazırlanıyor

En son Antalya'da katıldığı Okullararası Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda birinci olarak milli takım kadrosuna seçilen Toytoğlu, olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli sporcu, Fransa'da 15-22 Mayıs'ta düzenlenecek 19. Okul Sporları Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Ozan Toytoğlu, AA muhabirine, tekvandoda 4 kez Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Babasının yönlendirmesiyle 9 yıl önce tekvandoya başladığını anlatan Toytoğlu, şöyle konuştu:

"9 yıldır Oğuzhan hocayla çalışmaya devam ediyorum. İlk derecemi 2015 yılında almıştım daha sonra 2017- 2018 yılında da Türkiye şampiyonu olmuştum. İspanya'da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmıştım, orada da beşinci olmuştum. Şimdi de olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Her gün sabah akşam antrenmanlarıyla çalışmalarımı sürdürüyorum."

"Gelecekte güzel derecelerle bizleri sevindirecek"
Tekvando antrenörü Oğuzhan Tokgöz de sporcusunun güzel başarılara imza attığını dile getirdi.

Her zaman başarılı sporcular yetiştirip, milli takıma kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Tokgöz, "Ozan 9 yıldır yanımda. Olimpiyatlara gidişiyle beşinci kez milli olacak. Son aldığı Türkiye şampiyonluğu ile dördüncü şampiyonluğu oldu. Daha önce Avrupa ve Balkan şampiyonlarında ülkemizi temsil etmişti. Gelecekte güzel derecelerle bizleri sevindirecek." dedi.

Ozan'ın emeklerinin karşılığını olimpiyatlardaki güzel sonuçlarla alacağını belirten Tokgöz, şunları kaydetti:

"Okul Sporları Olimpiyatları 1972 yılından bu yana düzenleniyor. İlk defa tekvando bu olimpiyatlara dahil edildi. Ozan da Okullararası Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ozan çok başarılı bir sporcu, motivasyonu çok iyi. Bu seneki maçlarda çok iyiydi. İnşallah olimpiyatlardan da kendisinden şampiyonluk bekliyorum. Avrupa, Balkan ve dünya şampiyonluğu alan sporcularımız vardı, inşallah Ozan'la da olimpiyat şampiyonluğu gelir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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