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Milli tekvandocular Avrupa'dan en az 12 altın madalyayla dönmeyi hedefliyor

Tekvando Milli Takımı, İngiltere'de gerçekleştirilecek Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda, her kategoride en az 3 altın madalya hedefliyor.
Milli tekvandocular Avrupa'dan en az 12 altın madalyayla dönmeyi hedefliyor

Manchester şehrinde 19-22 Mayıs'ta düzenlenecek şampiyona öncesinde, kadın tekvando, erkek para tekvando ve kadın para tekvando milli takımları Konya'daki, erkek tekvando milli takımı ise İzmir'deki kampta hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı sporcular, iki organizasyonda, dört kategoride de kürsünün zirvesinde yer alarak toplayacağı puanlarla 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyatları için önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, kamp çalışmalarını sürdürdükleri Konya'da, AA muhabirine, yılın başlangıcından itibaren yoğun bir turnuva trafiğiyle sporcuların maç ve puan eksiklerini giderdiklerini söyledi.

Paralimpik sıkletlerinde değişiklik yaşandığını belirten Şahin, bunun kendilerini daha da güçlendirdiğini, daha çok sporcuyla, daha çok kategoride mücadele etme hakkı kazandıklarını dile getirdi.

"İnşallah bol madalyayla döneceğiz"
Avrupa şampiyonalarında elde edecekleri başarıların, Paris Olimpiyatları için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Şahin, "Avrupa şampiyonası, olimpiyatlar ve daha sonrası için önemli bir basamak. Onun için de çok güzel bir hazırlık evresi geçiriyoruz. Bunları madalyaya da yansıtabilirsek çok güzel bir başarı elde edip ön sevinç yaşayacağız. Ülkemize mutlu dönmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin yüksek olduğunu ve sporcularına çok güvendiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Şu anda her kategoride en az üç altın madalya bekliyorum. Para tekvando ekibimizden de diğer tekvando ekibimizden de beklentilerimiz yüksek. Bu üç altın madalyanın üzerine de çıkabilir ama eksik olacağını zannetmiyorum. Gümüş ve bronzlarımız da olabilir. Turnuvanın atmosferi çok önemli. Tekvando da kurallar da değişiyor. Bunun için farklı teknik sıkıntılar da çıkabiliyor. Bazen bu da madalyaların eksilmesine yansıyabiliyor. İnşallah bol madalyayla döneceğiz."

"Herkes ailesiyle bayram geçirirken biz kamptaydık"
Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcu Mahmut Bozteke de nihai hedeflerinin Paris Olimpiyatları'ndan altın madalya getirmek olduğunu kaydetti.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğine değinen Bozteke, "İki defa üst üste Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi üçüncüsünü elde etmek istiyorum. Bu da Türk sporu olarak yükseklerde olduğumuzu gösteriyor. Her zaman en iyisi olmaya çalışacağız. Bayramda da antrenmanlarımızı eksiltmedik. Büyük bir disiplinle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Milli sporcu Gamze Gürdal ise şampiyonaya disiplinden taviz vermeden hazırlandıklarını bildirdi.

Gürdal, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası, Paris Olimpiyatları içi 40 puan veren ciddi bir turnuva. Bu yüzden çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey yolunda. Sakatlığımız yok. Moralimiz yerinde. Takım olarak tam kadro katılıyoruz. Güzel bir turnuva geçiririz inşallah. Avrupa şampiyonu olup haneme 40 puan yazdırarak olimpiyatlar yolunda ciddi bir adım atmak istiyorum."

Milli sporcu Meryem Betül Çavdar da tamamen altın madalyaya odaklandıklarını, tek gayelerinin kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı söyletmek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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