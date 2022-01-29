Millli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: Tarihi bir rekor kırdık!

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleşmişti. MEB, 2021 yılında bir önceki yıla göre gelirini %131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin liraya yükseltti.

Meslek lisesi öğrencileri bu süreçte bir taraftan uygulama becerilerini artırırken diğer taraftan üretime katkıları ölçüsünde asgari ücret kadar ücret de alabiliyorlar. Gelirdeki artışlar bu kapsamda öğrencilerin aldığı ücretlere de pozitif olarak yansıdı. 2021 yılında döner sermaye gelirlerinden öğrencilere ödenen tutar 2020 yılına göre %66’lık artışla 51 milyon liraya yükseldi.

'TARİHİ BİR REKOR'

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. 2021 yılında elde edilen geliri 2020 yılındakine göre %131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin 527 liraya ulaştık. Böylece meslek liseleri tarihi bir rekoru kırmış oldu. 2021 yılında döner sermaye gelirlerinden öğrencilerimize ödenen tutar 2020 yılına göre %66’lık artışla 51 milyon liraya yükseldi. Bu artışla hem öğrencilerimizin yaparak öğrenme kapasiteleri artırarak mezun olduklarında istihdam edilebilirliklerini yükseltmeyi, hem de üretime katkıları ölçüsünde eğitimlerine devam ederken asgari ücret kadar ücret alabilmelerini hedefliyoruz.”

EN FAZLA PAY İSTANBUL'DA

2021 yılında üretimden öğrencilerin en fazla pay aldığı il yaklaşık 6 milyon lira ile İstanbul olurken, İstanbul’u 5,5 milyon lira ile Ankara ve 2,35 milyon lira ile İzmir takip etti. Dağıtılan payda 2,3 milyon lira ile Konya dördüncü ve 2,1 Milyon lira ile Kırıkkale beşinci oldular.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Okullar bazında öğrencilere en fazla payın dağıtıldığı okul 1 milyon 790 Bin liralık öğrenci payı ile Kırıkkale Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Ankara Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 734 Bin lira ile ikinci, Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 596 Bin lira ile üçüncü oldular.

Bu okulları 507 Bin lira ile Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 501 Bin lira ile Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.