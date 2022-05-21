Milyonlarca veliyi ilgilendiren 'yemek ücreti' kararı!

Pandemi döneminde veliler çocuklarını okullara gönderemedi. Uzaktan eğitime geçildi. Bu süreçte çok sayıda veli özel okullara ödedikleri yemek ücretlerinin iadesini istedi. Konuyla ilgili Tüketici Hakem Heyeti önemli bir karara imza attı.

Üsküdar Tüketici Hakem Heyeti’nin özel okullardaki yemek ücretleriyle ilgili önemli bir karara imza attı. Pandemi nedeniyle çocuğunu okula gönderemeyen bir veli ödediği yemek ücretinin iadesini istedi. Tüketici Hakem Heyeti önemli bir karara imza attı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Eğitim yılının üçte biri devam edilmedi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. Bu süreçte de veliler okula göndermedikleri öğrencileri için ödemiş oldukları yemek bedellerinin kendilerine iade edilmesini bekledi. Fakat bazı özel okul yönetimleri bu paraları iade etmemekte direndi.

Bu tüketici kanununa aykırı bir durum oluşturdu. Çünkü verilmeyen bir hizmetin sunulmayan bir yemeğin bedeli karşılıksız olarak tahsil edilmişti. Bazı bilinçli veliler okul yönetimine başvurularından olumlu sonuç alamayınca yenilmeyen yemek bedellerinin iadesine karar verilmesi için Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti kararı mahkeme kararı hükmünde olup kararı beğenmeyen taraf tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında tüketici mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilmektedir.

Ne var ki somut olayda mahkemeye başvuran okul, haksız bulunarak Tüketici Hakem Heyeti kararı onanmış. Yargılama giderleri ve karşısında vekalet ücreti olarak yansıtılan avukat bedeli okul tarafından ayrıca ödenmek zorunda kalınmıştır. Böylelikle yemek ücretine ilaveten bu ödeme yapılmış oldu."

YEMEK ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Buna göre Üsküdar Tüketici Hakem Heyeti veli tarafından istenen 2.160 TL'lik ücretin geri ödenmesine karar verdi.

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREVLİ OLACAKTIR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Kerem Olcayto: Her sene tüketicilerle ilgili başvurulacak yolun belirlenmesinde bir miktar belirleniyor. 2022 itibarıyla tüketici hakem heyetine yapılacak başvurularda. Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 10 bin 280 liranın altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri bakıyor.

Veliler bu durumlarda kendilerinden haksız kesildiklerine inandıkları kısımlar varsa bu rakamlara göre haklarını aramalılardır. İkinci olarak tüketici hakem heyetinin kararı doğrultusunda ödeme yapılmazsa tüketici icra yoluna gidebilir."